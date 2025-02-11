Глава ФСБ заявил об активной вербовке россиян украинскими спецслужбами

Глава ФСБ Бортников: Спецслужбы Украины активизировали вербовку россиян

С начала года НАК пресек деятельность 224 террористических лиц в России

Начало событий в новости С начала года НАК пресек деятельность 224 террористических лиц в России

Спецслужбы Украины предпринимают активные действия по вербовке граждан России на совершение противоправной деятельности. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК), передает РИА Новости.

По его словам, противник использует для вовлечения россиян телефонное мошенничество, угрозы и шантаж.

По данным НАК, в России пресечена террористическая деятельность 224 человек с начала текущего года. Среди них два главаря, 97 боевиков и свыше 100 пособников.

Ранее Бортников заявлял, что на Украине организован глобальный теневой рынок оружия, который постоянно перебрасывается в другие зоны нестабильности.