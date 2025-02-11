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13:16, 11 февраля 2025Силовые структуры

Глава ФСБ заявил об активной вербовке россиян украинскими спецслужбами

Глава ФСБ Бортников: Спецслужбы Украины активизировали вербовку россиян
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости С начала года НАК пресек деятельность 224 террористических лиц в России
Александр Бортников

Александр Бортников. Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Спецслужбы Украины предпринимают активные действия по вербовке граждан России на совершение противоправной деятельности. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК), передает РИА Новости.

По его словам, противник использует для вовлечения россиян телефонное мошенничество, угрозы и шантаж.

По данным НАК, в России пресечена террористическая деятельность 224 человек с начала текущего года. Среди них два главаря, 97 боевиков и свыше 100 пособников.

Ранее Бортников заявлял, что на Украине организован глобальный теневой рынок оружия, который постоянно перебрасывается в другие зоны нестабильности.

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