Бортников: транснациональные корпорации скупают недра и производства на Украине

Транснациональные корпорации в массовом порядке скупают землю, недра и промышленные производства на Украине. В таких действиях уличил иностранный бизнес директор ФСБ России Александр Бортников, его цитирует РИА Новости.

На совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве руководитель ведомства предупредил, что на Украине организовали глобальный теневой рынок оружия, которое постоянно перебрасывается в другие зоны нестабильности.

«Сознание украинского населения переформатировано в русофобском ключе. Земля, недра и промышленные производства массово скупаются транснациональными корпорациями. Территория стала местом притяжения наёмников и террористов со всего мира», — пояснил он.

После переговоров с главами оборонных ведомств Франции, Британии, Италии и Польши глава минобороны ФРГ Борис Писториус пообещал, что власти стран Европы продолжат поддерживать оборонную промышленность Киева, чтобы Украина могла действовать с позиции силы. Министр обороны подчеркнул, что украинский конфликт «уже не является региональным конфликтом (...) он приобрел международное измерение».

Депутат Верховной Рады республики Ярослав Железняк заявил, что с начала боевых действий Украина получила от западных партнеров в общей сложности более 100 миллиардов долларов финансовой помощи. При этом кабмин Украины заложил в проект бюджета страны вероятность продолжения боевых действий в течение всего 2025 года. Поэтому правительство отложило прогнозируемое начало динамичного восстановления украинской экономики.