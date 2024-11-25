В ФРГ высказались о поддержке оборонной промышленности Украины Европой

Глава Минобороны ФРГ: Европа будет поддерживать оборонную промышленность Украины

Власти стран Европы продолжат поддерживать оборонную промышленность Киева, чтобы Украина могла действовать с позиции силы. Об этом заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус после переговоров с главами оборонных ведомств Франции, Британии, Италии и Польши, его заявление в прямом эфире транслировал телеканал Phoenix.

По словам Писториуса, главы министерств встретились, чтобы обсудить изменения, которые могут произойти после победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах. Также политик согласовали свои действия, отметил глава минобороны ФРГ.

Министр обороны подчеркнул, что украинский конфликт «уже не является региональным конфликтом (...) он приобрел международное измерение».

Ранее Le Monde сообщила, что в странах Европы возобновились разговоры об отправке военных или бойцов частных военных компаний (ЧВК) на Украину. В частности, этот вопрос обсуждается президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. При этом их идея не находит поддержки у ряда других стран, включая Германию.