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11:01, 25 ноября 2024Мир

В Европе вновь захотели отправить военных на Украину

Le Monde: в Европе возобновились разговоры об отправке военных на Украину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Tom Little / Reuters

В странах Европы возобновились разговоры об отправке военных или бойцов частных военных компаний (ЧВК) на Украину. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники.

В частности, этот вопрос обсуждается президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. При этом их идея не находит поддержки у ряда других стран, включая Германию. Причиной возобновления этих разговоров стала победа избранного президента США Дональда Трампа и опасения за дальнейшее оказание военной помощи Украине.

«Между Великобританией и Францией продолжаются дискуссии относительно сотрудничества в области обороны, в частности, с целью создания основной группы союзников в Европе, ориентированной на Украину и более широкую европейскую безопасность», — приводит издание слова одного из британских чиновников.

Ранее стало известно, что действующий президент США Джо Байден позвонил французскому коллеге Эммануэлю Макрону после испытания российской ракеты «Орешник». Также политики в ходе телефонного разговора пообещали продолжать тесное взаимодействие и консультации как лично, так и через свои силы национальной безопасности.

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