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22:06, 22 ноября 2024Мир

Байден созвонился с Макроном после испытания российской ракеты «Орешник»

Белый дом: Байден позвонил Макрону для обсуждения развития событий на Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Действующий президент США Джо Байден позвонил французскому коллеге Эммануэлю Макрону после испытания российской ракеты «Орешник». Они обсудили развитие событий на Украине, передает пресс-служба Белого дома в пятницу, 22 ноября.

«Президент Байден обсудил сегодня с президентом Франции Макроном ряд глобальных и двусторонних вопросов: события на Украине, а также на Ближнем Востоке, в том числе усилия по достижению соглашения о прекращении огня в Ливане», — говорится в сообщении.

Также лидеры двух стран пообещали продолжать тесное взаимодействие и консультации как лично, так и через свои силы национальной безопасности.

Ранее Байден впервые санкционировал применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории РФ. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

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