В бюджет Украины заложили вероятность продолжения боевых действий

Кабмин Украины заложил в бюджет вероятность продолжения войны в течение 2025-го

Кабмин Украины заложил в проект бюджета страны вероятность продолжения боевых действий в течение всего 2025 года. Об этом со ссылкой на киевского экономиста Алексея Куща сообщает ТАСС.

Исходя из оценки главного финансового документа страны эксперт заявил, что правительство ожидает возможности продолжения войны. Поэтому оно отложило прогнозируемое начало динамичного восстановления украинской экономики.

В статье для украинского издания «Зеркало недели» Кущ отметил, что запуск программ восстановления экономики дал бы рост ВВП в четыре-пять процентов вместо указанных в проекте двух-трех. Отраженные в бюджете плановые макропоказатели являются признаком дальнейшей атрофии производительных сил украинской экономики. В настоящий момент экономика страны использует лишь 70-75 процентов своего довоенного потенциала. При этом, исходя из цифр, можно предположить сценарий «заморозки конфликта», то есть его перевода в формат низкой интенсивности, добавил экономист.

Депутат Верховной Рады республики Ярослав Железняк в своем Telegram-канале ранее заявил, что с начала боевых действий Украина получила от западных партнеров в общей сложности более 100 миллиардов долларов финансовой помощи. Только за 13 ноября размер финансовой помощи от западных государств составил 1,35 миллиарда. Речь идет о прямом международном финансировании украинского бюджета с конца февраля 2022 года в том числе для покрытия растущего дефицита государственной казны и увеличивающихся военных расходов.

По данным Financial Times, по итогам 2024 года дефицит украинского бюджета может вырасти до 43,5 миллиарда долларов (чуть менее 25 процентов ВВП страны). Проект бюджета на 2025 год, по данным РИА Новости, предусматривает показатель на уровне 19,4 процента национального валового продукта. Без займа от западных партнеров справиться с этой проблемой будет крайне трудно, отметил глава Министерства финансов республики Сергей Марченко.