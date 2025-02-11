В ФСБ оценили усилия Киева по совершению терактов на объектах ТЭК и ОПК России

Бортников: Украина усилила интенсивность терактов на объекты ТЭК и ОПК России

Начало событий в новости Глава ФСБ заявил об активной вербовке россиян украинскими спецслужбами

Украина наращивает интенсивность терактов и диверсий на объектах топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов (ТЭК и ОПК) на территории России. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК), передает ТАСС.

По его словам, усилия Киева направлены на причинение ущерба экономике России и запугивание ее граждан. Противник наносит удары по объектам инфраструктуры, направляя вглубь страны беспилотные летательные аппараты, поставляемые Украине западными партнерами.

Бортников также заявил, что спецслужбы Украины предпринимают активные действия по вербовке граждан России на совершение противоправной деятельности.