Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:33, 11 февраля 2025Силовые структуры

В ФСБ оценили усилия Киева по совершению терактов на объектах ТЭК и ОПК России

Бортников: Украина усилила интенсивность терактов на объекты ТЭК и ОПК России
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Глава ФСБ заявил об активной вербовке россиян украинскими спецслужбами

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украина наращивает интенсивность терактов и диверсий на объектах топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов (ТЭК и ОПК) на территории России. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК), передает ТАСС.

По его словам, усилия Киева направлены на причинение ущерба экономике России и запугивание ее граждан. Противник наносит удары по объектам инфраструктуры, направляя вглубь страны беспилотные летательные аппараты, поставляемые Украине западными партнерами.

Бортников также заявил, что спецслужбы Украины предпринимают активные действия по вербовке граждан России на совершение противоправной деятельности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Предполагаемый самолет спецпредставителя Трампа заметили в Москве

      Власти потребовали от российской чиновницы извинений за слова об изнасилованной школьнице

      Модель Перминова ответила на слухи о помолвке и беременности после разрыва с миллиардером

      В России испытали двигатели боевой техники для СВО

      В США предупредили о проблемах с дойкой коров из-за политики Трампа

      На Украине остановилась модернизация девяти КПП без средств USAID

      В Баку со здания Русского дома начали убирать надписи на русском языке

      Россиян предупредили о возможных проблемах в работе операторов связи

      Макрон не пожал руку Моди и попал на видео

      В Раде назвали главные причины безвозвратного бегства украинцев из страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше