07:54, 20 мая 2026

Пленный ВСУ Скляренко: Дроны ВС РФ парализовали доставку провизии и эвакуацию
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинский военнослужащий, пленный младший сержант 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Скляренко, рассказал ТАСС, что российские беспилотники серьезно затрудняют работу украинских подразделений на линии боевого соприкосновения.

По его словам, из-за постоянной угрозы дронов — включая наземные и крупные беспилотники — передвижение вперед стало практически невозможным без потерь.

«Бывает, что раненые не могут выйти неделями для получения медицинской помощи. Нельзя выйти, нельзя зайти. Аналогично с питанием и водой», — заявил Скляренко на видео, предоставленном ТАСС организацией «Щит матерей». Он добавил, что попытки вынести раненых также ведут к новым потерям. Ситуация с доставкой провизии и воды аналогична — задержки стали системными.

Ранее украинский военнопленный Богдан Цимбалюк заявил, что военнослужащие ВСУ воюют с братским народом, хотя их настоящий враг — Владимир Зеленский и его режим. По его словам, продолжать военные действия против России бессмысленно, поскольку киевские власти и командование ВСУ, как он считает, не учитывают интересы обычных солдат и граждан, отправляя их на гибель.

