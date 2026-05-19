Внешность знаменитого убийцы на заседании суда вызвала ажиотаж в сети

Убийца генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона Луиджи Манджоне появился на заседании суда и вызвал ажиотаж в сети из-за внешности. Фото и комментарии опубликованы в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) портала Just Jared.

28-летний знаменитый преступник предстал перед камерами в темно-синем классическом костюме. Кроме того, на нем была голубая клетчатая рубашка с расстегнутой верхней пуговицей.

Публикация издания набрала 29 тысяч лайков и 500 комментариев. Некоторые пользователи сети, большую часть которых составили женщины, обратили внимание на внешность Манджоне. «Он выглядит все еще чертовски привлекательно», «Почему он такой милый?», «Парень народа», «Это дико звучит, но он прекрасен», «Он становится все горячее и горячее», — высказывались они.

Луиджи Манджоне признали виновным в нападении на миллионера Брайана Томпсона, возглавлявшего страховую компанию UnitedHealthcare. Мужчина в маске три раза выстрелил в него, когда тот выходил из дорогого отеля на Манхэттене. Подозреваемый заявил, что совершил преступление, поскольку богатый страховщик наживается на чужих страданиях. После этого его поддержали тысячи американцев: в честь Манджоне открывают денежные сборы, а копии его нарядов с судебных заседаний скупают в магазинах. Также у него появились фанаты, которые регулярно присылают ему подарки в тюрьму.