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19:17, 27 марта 2025Ценности

Раскрыта причина отказа убийцы гендиректора UnitedHealthcare от носков перед судом

Перед судом убийца гендиректора UnitedHealthcare Манджоне нашел в носках записки
Мария Винар

Фото: Curtis Means / Pool via Reuters

Прокуроры раскрыли причину отказа убийцы генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона Луиджи Манджоне от носков перед судом. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

Так, стало известно, что 26-летний обвиняемый перебирал перед слушанием подарки от фанатов и нашел две записки в форме сердца в носках, которые были преподнесены в качестве презентов. В одном письме автор призывал Манджоне держать голову высоко и знать, что тысячи людей желают ему удачи, а в другом — благодарил некую Джоан за доверие.

По словам прокуроров, мужчине разрешили надеть носки на слушание. Однако, как отмечают собеседники издания, он совершил странный поступок и снял их прямо перед слушанием. Подсудимый объяснил это тем, что они не подходили к его наряду.

В феврале сообщалось, что лоферы, в которых находился Луиджи Манджоне во время суда, стали трендом.

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