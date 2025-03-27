Раскрыта причина отказа убийцы гендиректора UnitedHealthcare от носков перед судом

Перед судом убийца гендиректора UnitedHealthcare Манджоне нашел в носках записки

Прокуроры раскрыли причину отказа убийцы генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона Луиджи Манджоне от носков перед судом. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

Так, стало известно, что 26-летний обвиняемый перебирал перед слушанием подарки от фанатов и нашел две записки в форме сердца в носках, которые были преподнесены в качестве презентов. В одном письме автор призывал Манджоне держать голову высоко и знать, что тысячи людей желают ему удачи, а в другом — благодарил некую Джоан за доверие.

По словам прокуроров, мужчине разрешили надеть носки на слушание. Однако, как отмечают собеседники издания, он совершил странный поступок и снял их прямо перед слушанием. Подсудимый объяснил это тем, что они не подходили к его наряду.

В феврале сообщалось, что лоферы, в которых находился Луиджи Манджоне во время суда, стали трендом.