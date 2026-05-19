Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:25, 19 мая 2026Моя страна

Биопластик из кильки создали в России

Ученые в Красноярске нашли бактерию, которая делает биопластик из рыбных отходов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Красноярским ученым удалось выделить новый штамм бактерии, который может перерабатывать жировые отходы, остающиеся от рыбы, в биоразлагаемый пластик и белок. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на КНЦ СО РАН.

Речь идет о бактерии Cupriavidus necator B-15081. В недавних экспериментах именно она использовала жир из отходов промысловых рыб, в том числе от кильки. Бактерия, «съедая» жир, накапливала ценный биопластик и производила белок.

Новый штамм, как известно, перерабатывал более 80 процентов от всего жира. Это делает технологию перспективной для промышленности.

Такой подход с использованием Cupriavidus necator B-15081, пояснили специалисты, может быть очень полезным. Благодаря новому помощнику, например, рыбные отходы теперь можно не отправлять на свалки, а использовать повторно. Затем, указали ученые, из этих же остатков можно создавать сырье для экологичного пластика и кормового белка.

Помимо этого, биопластик хорошо разлагается в природе — этим он сильно отличается от обычного пластика. При этом белок, создаваемый с помощью бактерии, дальше можно использовать в кормах для сельскохозяйственных животных и рыбы.

Ранее в Новосибирске специалисты разработали технологию, при которой пластиковые отходы будут превращаться в высококачественное топливо. Ученые заявили, что она основана на переработке смешанных отходов полиэтилена и полипропилена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России выступил с предупреждением НАТО

    Российский чиновник пожаловался на наличие только одного костюма

    Рубио пожаловался генсеку ООН на Иран

    Глава РФПИ Дмитриев завел аккаунт в китайской соцсети

    Врач рассказала о влиянии одного бокала вина в день на здоровье

    В НАТО рассказали подробности вывода войск США из Европы

    Возлюбленный известной блогерши случайно съел прах ее бабушки

    На Украине напомнили о связях Ермака с Россией

    Биопластик из кильки создали в России

    Внешность знаменитого убийцы на заседании суда вызвала ажиотаж в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok