Биопластик из кильки создали в России

Ученые в Красноярске нашли бактерию, которая делает биопластик из рыбных отходов

Красноярским ученым удалось выделить новый штамм бактерии, который может перерабатывать жировые отходы, остающиеся от рыбы, в биоразлагаемый пластик и белок. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на КНЦ СО РАН.

Речь идет о бактерии Cupriavidus necator B-15081. В недавних экспериментах именно она использовала жир из отходов промысловых рыб, в том числе от кильки. Бактерия, «съедая» жир, накапливала ценный биопластик и производила белок.

Новый штамм, как известно, перерабатывал более 80 процентов от всего жира. Это делает технологию перспективной для промышленности.

Такой подход с использованием Cupriavidus necator B-15081, пояснили специалисты, может быть очень полезным. Благодаря новому помощнику, например, рыбные отходы теперь можно не отправлять на свалки, а использовать повторно. Затем, указали ученые, из этих же остатков можно создавать сырье для экологичного пластика и кормового белка.

Помимо этого, биопластик хорошо разлагается в природе — этим он сильно отличается от обычного пластика. При этом белок, создаваемый с помощью бактерии, дальше можно использовать в кормах для сельскохозяйственных животных и рыбы.

Ранее в Новосибирске специалисты разработали технологию, при которой пластиковые отходы будут превращаться в высококачественное топливо. Ученые заявили, что она основана на переработке смешанных отходов полиэтилена и полипропилена.