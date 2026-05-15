19:30, 15 мая 2026

Высококачественное топливо из пластика создали в России

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

В Новосибирске ученым удалось разработать технологию, при которой пластиковые отходы будут превращаться в высококачественное топливо. Об этом сообщили специалисты НГУ.

Технология основана на переработке смешанных отходов полиэтилена и полипропилена. Ученые объяснили, что сначала пластик подвергают такому процессу, как пиролиз, на фоне чего постепенно «вытапливается» пиролизное масло. В исходном виде такая смесь, подметили исследователи, непригодна для использования как топливо. Все из-за высокого содержания олефинов и линейных парафинов, указали ученые.

Тем не менее для решения проблемы дальше специалисты предлагают использовать катализаторы на основе цеолита, оксида алюминия и никеля. Главный плюс разработки — отказ от дорогостоящих благородных металлов. В частности, от платины. При этом в конечном счете все процессы сводятся к созданию, наоборот, высококачественного топлива.

Также, по словам исследователей, технология позволяет одновременно гидрировать непредельные соединения и преобразовывать линейные парафины в разветвленные. Все это, как объяснили специалисты, позволяет снижать температуру выдержки топлива до предельно низких значений, а это значит, что оно становится пригодным для использования в холодном климате.

Ранее уральские ученые создали омолаживающий сыр. Он по своим свойствам защищает организм от старения и воспалительных процессов.

