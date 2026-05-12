В России создали омолаживающий сыр

Химики УрФУ создали чеддер с доказанным антиоксидантным эффектом

Химики Уральского федерального университета (УрФУ) создали сыр, защищающий от старения и воспалительных процессов. Об этом пишет «Известия».

Российские ученые разрабатывали чеддер и сыр с белой плесенью с доказанным омолаживающим эффектом в течение четырех лет. Руководитель исследования, заведующая лабораторией биотрансформационных технологий и пищевой химии УрФУ Елена Ковалева рассказала, что в состав продуктов были добавлены астаксантин, ресвератрол и пуэрарин. Данные вещества, по ее словам, увеличили антиоксидантные свойства продуктов в три-пять раз.

«В результате получился более сбалансированный аминокислотный профиль — больше одних аминокислот и меньше других — более близкий к идеальному по белку по сравнению с тем, что было до обогащения», — отметила Ковалева и уточнила, что если съедать по 20-40 граммов такого сыра в день, то можно получить суточную норму кальция и антиоксидантов.

В то же время научный консультант индустриального партнера Тимофей Колосов пояснил, что себестоимость производства нового продукта составит около 700 рублей за килограмм.

Ранее сообщалось, что ученые из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке создали биоматериал, увеличивающий эффективность лечения от рака.