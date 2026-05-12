Дмитриев: Россия нужна Германии и Мерцу, чтобы выжить

Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу и его стране нужна Россия, чтобы выжить. Такое мнение выразил спецпредставитель российского лидера Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Германии и канцлеру Мерцу нужна Россия, чтобы выжить, и им также нужно перестать принимать неправильные решения», — указал спецпредставитель.

Ранее Мерца освистали во время выступления на съезде Объединения немецких профсоюзов (DGB), на котором он заявил о необходимости масштабных социальных реформ. Политика начали освистывать после его слов о мерах по сокращению расходов на обязательное медицинское страхование.

10 мая канцлер заявил, что Россия якобы представляет угрозу для всей Европы. Однако российские представители не раз отвергали подобные заявления. В частности, президент России отмечал, что сообщения о якобы подготовке Москвой нападения на регион являются «полной чушью и прямой ложью».