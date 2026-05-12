Мерца освистали во время выступления о необходимости социальных реформ

Канцлера Германии Фридриха Мерца освистали во время выступления на съезде Объединения немецких профсоюзов (DGB), в ходе которого он заявил о необходимости масштабных социальных реформ. Об этом сообщает Tagesschau.

«Мерц выступил за масштабные социальные реформы, но его слова были встречены свистом и неодобрительными возгласами», — утверждается в публикации.

По данным портала, канцлера начали освистывать после его слов о мерах по сокращению расходов на обязательное медицинское страхование, уже принятых федеральным правительством. Мерц назвал пенсионную реформу, которая должна быть принята летом 2026 года, «самой сложной задачей» и подчеркнул, что это произошло не из-за «злого умысла» с его стороны. После этого высказывания выступление политика вновь было прервано неодобрительными возгласами, свистом и смехом.

