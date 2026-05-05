13:30, 5 мая 2026

Российские ученые разработали повышающий эффективность борьбы с раком биоматериал

Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: 360VP / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке создали биоматериал, увеличивающий эффективность лечения от рака. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу образовательного учреждения.

Самым распространенным методом лечения от онкологии является химиотерапия, однако ее главным недостатком является тот факт, что действующее вещество 5-фторурацил (5-ФУ) поражает не только больные клетки организма, но и здоровые. Исследователи разработали систему адресной доставки на основе синтетического магнитного биокомпозита, который способен контролировать скорость распространения вещества во время лечения.

«Наш композит действует как "умный" транспорт: магнитные наночастицы позволяют отслеживать распределение материала внутри организма и контролировать скорость высвобождения препарата. Пористая структура силиката кальция действует как резервуар, который постепенно высвобождает лекарство, поддерживая его терапевтическую концентрацию длительное время», — рассказали представители университета.

Данная разработка может стать прорывом в лечении онкологических заболеваний и значительно снизить токсичность химиотерапии для здоровья пациентов.

Ранее онколог раскрыл указывающие на рак ранние симптомы. Одним из самых нетипичных признаков он назвал появление родинок, которые меняют форму, цвет, размер в короткие сроки.

