Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:06, 12 мая 2026Силовые структуры

Известная российская певица была доставлена на допрос силой

Близкие певицы Линды заявили, что на допрос ее доставили силой
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Известную российскую певицу Линду (настоящее имя Светлана Гейман) доставили на допрос силой. Об этом со ссылкой на источник из близкого окружения артистки в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным источника издания, до сегодняшнего дня Гейман проходила в качестве свидетеля по уголовному делу и всегда добровольно приходила в отдел. Однако на этот раз для ее доставки на допрос была применена сила. Задержание связано с уголовным делом гендиректора музыкального издания «Джем» Андрея Черкасова, который в настоящее время находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что Линда попала под подозрение в том, что вместе с директором «Профита» Дарьей Шамовой она подделала бумаги и переписала на себя права на свои песни, права на которые раньше находились у продюсера Максима Фадеева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Известная российская певица была доставлена на допрос силой

    Слепаков назвал себя израильтянином

    Глава МИД Латвии увильнула от ответа на острый вопрос об армии США

    Оценены шансы Роналду привести «Аль-Наср» к чемпионству

    Желающих достичь долголетия людей призвали придерживаться простого правила «5-4-3-2-1-0»

    Уехавший из России Белый опроверг дружбу с Хабенским

    В Испании назвали число подготовленных военных для Украины

    Швыдкой оценил идею запрета книги Остера «Вредные советы»

    Сидни Суини прозвали «MAGA Барби» из-за нового факта

    Три туриста попались в российском аэропорту с кораллами из Египта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok