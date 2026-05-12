Известная российская певица была доставлена на допрос силой

Близкие певицы Линды заявили, что на допрос ее доставили силой

Известную российскую певицу Линду (настоящее имя Светлана Гейман) доставили на допрос силой. Об этом со ссылкой на источник из близкого окружения артистки в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным источника издания, до сегодняшнего дня Гейман проходила в качестве свидетеля по уголовному делу и всегда добровольно приходила в отдел. Однако на этот раз для ее доставки на допрос была применена сила. Задержание связано с уголовным делом гендиректора музыкального издания «Джем» Андрея Черкасова, который в настоящее время находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что Линда попала под подозрение в том, что вместе с директором «Профита» Дарьей Шамовой она подделала бумаги и переписала на себя права на свои песни, права на которые раньше находились у продюсера Максима Фадеева.