Глава РФПИ Дмитриев завел аккаунт в китайской соцсети

Кирилл Дмитриев запустил аккаунт в китайской социальной сети WeChat

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев завел аккаунт в китайской социальной сети WeChat. Об этом сообщила пресс-служба РФПИ, передает ТАСС.

Он рассказал, что будет делиться в WeChat новостями о глобальном экономическом сотрудничестве, а также актуальными инвестиционными наблюдениями и «идеями позитивного предпринимательства».

Ранее китайский IT-эксперт Хэнлун Чжао оценил российский мессенджер «Макс». Он отметил, что «Макс» в России претендует на роль WeChat в КНР. При этом, по его словам, в российском национальном мессенджере регистрация проще, чем в китайском аналоге.