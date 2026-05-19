Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:36, 19 мая 2026Интернет и СМИ

Глава РФПИ Дмитриев завел аккаунт в китайской соцсети

Кирилл Дмитриев запустил аккаунт в китайской социальной сети WeChat
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев завел аккаунт в китайской социальной сети WeChat. Об этом сообщила пресс-служба РФПИ, передает ТАСС.

Он рассказал, что будет делиться в WeChat новостями о глобальном экономическом сотрудничестве, а также актуальными инвестиционными наблюдениями и «идеями позитивного предпринимательства».

Ранее китайский IT-эксперт Хэнлун Чжао оценил российский мессенджер «Макс». Он отметил, что «Макс» в России претендует на роль WeChat в КНР. При этом, по его словам, в российском национальном мессенджере регистрация проще, чем в китайском аналоге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России выступил с предупреждением НАТО

    Российский чиновник пожаловался на наличие только одного костюма

    Рубио пожаловался генсеку ООН на Иран

    Глава РФПИ Дмитриев завел аккаунт в китайской соцсети

    Врач рассказала о влиянии одного бокала вина в день на здоровье

    В НАТО рассказали подробности вывода войск США из Европы

    Возлюбленный известной блогерши случайно съел прах ее бабушки

    На Украине напомнили о связях Ермака с Россией

    Биопластик из кильки создали в России

    Внешность знаменитого убийцы на заседании суда вызвала ажиотаж в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok