Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:53, 3 октября 2025Интернет и СМИ

Китайский эксперт оценил мессенджер MAX

Китайский IT-эксперт Хэнлун Чжао: MAX в России претендует на роль WeChat в КНР
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Китайский IT-эксперт Хэнлун Чжао оценил российский мессенджер MAX. Своим мнением о сервисе он поделился в материале для газеты «Ведомости».

Чжао заявил, что MAX в России претендует на роль WeChat в КНР. «WeChat появился в 2011 году, через год у сервиса уже было 100 миллионов пользователей — около семи процентов населения страны. В 2013 году появились платежи, и аудитория сразу выросла до 400 миллионов. MAX набрал первый миллион спустя несколько недель после появления в магазинах приложений. Сегодня в мессенджере зарегистрирован каждый четвертый», — рассказал он.

Материалы по теме:
Национальным мессенджером России может стать Max. Что о нем известно и как его скачать?
Национальным мессенджером России может стать Max.Что о нем известно и как его скачать?
15 июля 2025
Приложения для звонков по интернету: 5 работающих альтернатив WhatsApp и Telegram
Приложения для звонков по интернету:5 работающих альтернатив WhatsApp и Telegram
15 августа 2025

Сравнивая оба сервиса, эксперт отметил, что в MAX регистрация проще, чем в WeChat. По его словам, для того, чтобы завести аккаунт в китайском мессенджере, нужен действующий пользователь, который подтвердит, что тот, кто хочет зарегистрироваться, является реальным человеком. В российском мессенджере достаточно ввести номер телефона и подтвердить его по СМС.

Главной особенностью WeChat является платежная система WeChat Pay, которая появилась, когда банковские приложения в Китае были неудобными и медленными, указал Чжао. Сегодня мессенджер тесно интегрирован с банками. В России, как сообщил эксперт, банковские сервисы уже хорошо развиты, но при этом MAX предлагает переводы через банки-партнеры, а также начал подключать СБП.

В WeChat есть мини-приложения, с помощью которых люди могут записываться к врачу, оплачивать штрафы и вызывать такси, заметил он. В MAX запустили мини-приложения для бронирования путешествий, сервисы страховых компаний. Кроме того, российский сервис интегрирован с «Госключом» и «Госуслугами».

«MAX и WeChat — продукты схожей направленности. (...) Сравнение показывает: точно повторить китайский сценарий невозможно, но и нет такой задачи. У MAX есть шанс построить собственную модель — с учетом российских реалий», — подытожил специалист.

17 сентября сообщалось, что в MAX зарегистрировалось более 30 миллионов пользователей. Кроме того, стало известно, что ежедневно на платформе совершается более 15 миллионов звонков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министра культуры Литвы отправили в отставку всего через неделю после назначения. Он не смог ответить на вопрос «чей Крым?»

    Российского миллиардера Сулейманова доставили в суд

    Агата Муцениеце раскрыла вес во время беременности

    Названо условие взлета мировых цен на нефть до 200 долларов

    Владельцам собак напомнили о требовании использовать намордник в ряде мест

    В Армении посадили священника за призыв к захвату власти

    Глава Минфина США накричал на премьера Украины

    Минюст признал иноагентом бывшую сотрудницу Первого канала

    Средняя максимальная ставка по вкладам упала еще сильнее

    Пушилин рассказал о сроках восстановления Артемовска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости