Китайский эксперт оценил мессенджер MAX

Китайский IT-эксперт Хэнлун Чжао: MAX в России претендует на роль WeChat в КНР

Китайский IT-эксперт Хэнлун Чжао оценил российский мессенджер MAX. Своим мнением о сервисе он поделился в материале для газеты «Ведомости».

Чжао заявил, что MAX в России претендует на роль WeChat в КНР. «WeChat появился в 2011 году, через год у сервиса уже было 100 миллионов пользователей — около семи процентов населения страны. В 2013 году появились платежи, и аудитория сразу выросла до 400 миллионов. MAX набрал первый миллион спустя несколько недель после появления в магазинах приложений. Сегодня в мессенджере зарегистрирован каждый четвертый», — рассказал он.

Сравнивая оба сервиса, эксперт отметил, что в MAX регистрация проще, чем в WeChat. По его словам, для того, чтобы завести аккаунт в китайском мессенджере, нужен действующий пользователь, который подтвердит, что тот, кто хочет зарегистрироваться, является реальным человеком. В российском мессенджере достаточно ввести номер телефона и подтвердить его по СМС.

Главной особенностью WeChat является платежная система WeChat Pay, которая появилась, когда банковские приложения в Китае были неудобными и медленными, указал Чжао. Сегодня мессенджер тесно интегрирован с банками. В России, как сообщил эксперт, банковские сервисы уже хорошо развиты, но при этом MAX предлагает переводы через банки-партнеры, а также начал подключать СБП.

В WeChat есть мини-приложения, с помощью которых люди могут записываться к врачу, оплачивать штрафы и вызывать такси, заметил он. В MAX запустили мини-приложения для бронирования путешествий, сервисы страховых компаний. Кроме того, российский сервис интегрирован с «Госключом» и «Госуслугами».

«MAX и WeChat — продукты схожей направленности. (...) Сравнение показывает: точно повторить китайский сценарий невозможно, но и нет такой задачи. У MAX есть шанс построить собственную модель — с учетом российских реалий», — подытожил специалист.

17 сентября сообщалось, что в MAX зарегистрировалось более 30 миллионов пользователей. Кроме того, стало известно, что ежедневно на платформе совершается более 15 миллионов звонков.