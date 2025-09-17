В MAX зарегистрировалось более 30 миллионов пользователей

Кириенко: Аудитория MAX превысила 35 миллионов пользователей

Гендиректор VK Владимир Кириенко представил новые данные о развитии MAX. По его словам, аудитория сервиса составляет уже более 35 миллионов пользователей. Об этом сообщает ТАСС. Он также напомнил, что мессенджер стартовал в начале лета с отметки в 100-200 тысяч пользователей.

Кириенко высказался об этом во время выступления на Digital Week в Казани. Он также добавил, что ежедневно через платформу проходит более 15 миллионов звонков, что, по его словам, показывает устойчивый рост интереса к MAX.

Ранее сообщалось, что глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель российского президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев запустил собственный канал в мессенджере MAX.