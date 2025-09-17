Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:52, 17 сентября 2025Интернет и СМИ

В MAX зарегистрировалось более 30 миллионов пользователей

Кириенко: Аудитория MAX превысила 35 миллионов пользователей
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Гендиректор VK Владимир Кириенко представил новые данные о развитии MAX. По его словам, аудитория сервиса составляет уже более 35 миллионов пользователей. Об этом сообщает ТАСС. Он также напомнил, что мессенджер стартовал в начале лета с отметки в 100-200 тысяч пользователей.

Кириенко высказался об этом во время выступления на Digital Week в Казани. Он также добавил, что ежедневно через платформу проходит более 15 миллионов звонков, что, по его словам, показывает устойчивый рост интереса к MAX.

Ранее сообщалось, что глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель российского президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев запустил собственный канал в мессенджере MAX.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Все говорят об уходе Chery из России. Китайский автопроизводитель это опровергает. Что происходит?

    Готовившему взрыв на станции по водоснабжению Крыма вынесли приговор

    Басков рассказал о травле его матери из-за поддержки СВО

    Генерал призвал отказаться от добровольцев в армии

    В Совфеде девизом панков ответили на сообщения о запрете песен «Сектора Газа»

    Николай Валуев показал внешность 18-летней дочери

    Россиян призвали в сентябре добавить в рацион пять продуктов

    У посетительницы концерта Лолиты случился инсульт

    Россиянин признался в развращении воспитанницы пансиона Минобороны

    Вероятность потепления в Москве оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости