Лавров оценил письмо Зеленского Путину

Лавров: Письмо Зеленского показывает, что Украина не заинтересована в переговорах

Открытое письмо лидера Украины Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину было разослано по всему миру и показывает, что Киев не заинтересован в переговорах. Так послание Зеленского оценил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Относительно вероятности возобновления переговоров с Украиной или по украинскому вопросу президент России Владимир Путин на ПМЭФ подробно на эту тему высказался. В том числе с учетом опубликованного накануне письма Зеленского», — заявил дипломат.

Он добавил, что российский лидер оценивает это письмо как фактический отказ Украины от переговоров.

4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо Путину с призывом к прямым переговорам. Украинский политик предложил главе России встретиться лично, чтобы обсудить детали завершения конфликта.