Глава РФПИ Дмитриев завел канал в MAX

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев запустил свой канал в мессенджере MAX

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев запустил свой канал в мессенджере MAX.

В первой публикации он пообещал рассказывать о позитивном предпринимательстве и «строительстве инвестиционных и экономических мостов» со многими странами. «Каждый такой проект — это шаг в будущее», — указал Дмитриев.

Ранее в мессенджере MAX появился канал президента России Владимира Путина. Утром 9 сентября стало известно, что за первые сутки число его подписчиков превысило 150 тысяч человек.