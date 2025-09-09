На канал Путина в мессенджере МАХ за сутки подписались 150 тысяч человек

Канал «Кремль.Новости» был создан 8 сентября. Уже тогда к середине дня он насчитывал 42,3 тысячи подписчиков.

У пресс-службы президента России также есть аккаунты в соцсети VK, на Youtube и Rutube.

4 сентября сообщалось, что аудитория российского мессенджера МАХ превысила 30 миллионов человек. В конце августа и начале сентября количество звонков в МАХ выросло в десятки раз по сравнению с июлем текущего года и превысило восемь миллионов в день.

В мессенджере уже более 500 каналов с совокупной аудиторией более трех миллионов пользователей.