12:34, 4 сентября 2025Интернет и СМИ

Аудитория мессенджера МАХ превысила 30 миллионов человек

Варвара Кошечкина
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Аудитория российского мессенджера МАХ превысила 30 миллионов человек, сообщили в пресс-службе социальной сети «ВКонтакте».

В конце августа и начале сентября количество звонков в МАХ выросло в десятки раз по сравнению с июлем текущего года и превысило восемь миллионов в день. Количество сообщений пользователей с момента запуска мессенджера превысило один миллиард, указано в публикации.

«Средняя продолжительность голосового вызова увеличилась до 9 минут, группового звонка — до 58 минут. Количество групповых чатов превысило 1,2 миллиона. Количество видеосообщений в формате кружков за пять дней с момента запуска превысило 3 миллиона», — рассказали в пресс-службе социальной сети.

Также отмечается, что к тестированию каналов в МАХ присоединились более 200 новых авторов. Всего в мессенджере уже более 500 каналов с совокупной аудиторией более трех миллионов пользователей.

Ранее сообщалось, что «Лаборатория Касперского» усилила безопасность мессенджера MAX, встроив в него систему проверки номеров. Kaspersky Who Calls будет показывать название организации и категорию звонящего и предупреждать о подозрительных контактах.

