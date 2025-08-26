Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:35, 26 августа 2025Интернет и СМИ

Безопасность MAX усилили

«Лаборатория Касперского» усилила безопасность мессенджера MAX
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Лаборатория Касперского» усилила безопасность национального мессенджера MAX, встроив в него систему проверки номеров. Kaspersky Who Calls будет показывать название организации и категорию звонящего и предупреждать о подозрительных контактах. Об этом сообщает «Компьютерра».

«Это позволит обеспечить пользователям MAX дополнительный уровень защиты от телефонного мошенничества», — говорится в материале издания.

Уточняется, что такая мера связана с поступающими россиянам звонками с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество. По данным Kaspersky Who Calls, в первом полугодии 2025 года с ними столкнулись 57 процентов пользователей.

Кроме того, «Лаборатория Касперского» и МАХ анализируют зарегистрированные в мессенджере номера для противодействия попыткам мошенничества.

Ранее появилась информация о том, что Samsung и другие производители смартфонов, скорее всего, будут предустанавливать мессенджер Max на продаваемые в России устройства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме подвели итоги одного этапа спецоперации

    Актер из «Игры престолов» отреагировал на попадание в список угроз безопасности Украины

    Найден загадочный сверхмощный космический объект

    Названо возможное место запуска атаковавших Петербург беспилотников ВСУ

    Двое мигрантов устроили групповое изнасилование россиянки

    Российские штурмовики столкнулись в стрелковом бою с польскими наемниками

    Продажи карт Таро в России рухнули

    В Раде Залужного назвали братом-близнецом Зеленского

    Экс-главком ВСУ предложил изучать историю «Азова» в украинских школах

    Российский студент пошутил про чай и блокадный Ленинград и поплатился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости