Безопасность MAX усилили

«Лаборатория Касперского» усилила безопасность мессенджера MAX

«Лаборатория Касперского» усилила безопасность национального мессенджера MAX, встроив в него систему проверки номеров. Kaspersky Who Calls будет показывать название организации и категорию звонящего и предупреждать о подозрительных контактах. Об этом сообщает «Компьютерра».

«Это позволит обеспечить пользователям MAX дополнительный уровень защиты от телефонного мошенничества», — говорится в материале издания.

Уточняется, что такая мера связана с поступающими россиянам звонками с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество. По данным Kaspersky Who Calls, в первом полугодии 2025 года с ними столкнулись 57 процентов пользователей.

Кроме того, «Лаборатория Касперского» и МАХ анализируют зарегистрированные в мессенджере номера для противодействия попыткам мошенничества.

Ранее появилась информация о том, что Samsung и другие производители смартфонов, скорее всего, будут предустанавливать мессенджер Max на продаваемые в России устройства.