Samsung и Xiaomi согласились устанавливать Max на смартфоны

ТАСС: Samsung, Xiaomi и другие фирмы поставят на свои смартфоны мессенджер Max

Samsung и другие производители смартфонов, скорее всего, будут предустанавливать мессенджер Max на продаваемые в России устройства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники на рынке электроники.

Собеседник агентства рассказал, что южнокорейский IT-гигант не дал официального подтверждения, однако «обещал очень постараться, чтобы все сделать». Также источники рассказал, что интегрировать Max в свои гаджеты фактически согласились китайские производители Xiaomi, Honor, Huawei, Tecno и Infinix.

Другой источник ТАСС пояснил, что существуют два варианта предустановки Max. Согласно первому, российские пользователи получат его через обновления операционной системы. Согласно второму, на экране телефона появится предложение установить программу, как только в аппарате окажется российская сим-карта.

В Samsung отказались комментировать сообщение. Также запрос журналистов не прокомментировали в компаниях МТС, «Билайн» и «Мегафон», которые занимаются продажей электроники.

Max — российская цифровая платформа пользовательских сервисов, включающая в себя мессенджер с аудио- и видеозвонками, чатами, голосовыми сообщениями и функцию денежных переводов. С 1 сентября Max будут устанавливать на все продаваемые в стране гаджеты.

В конце августа в мессенджере Max начал работу канал Центра безопасности. Он будет работать для повышения цифровой грамотности пользователей.