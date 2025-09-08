Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:26, 8 сентября 2025Интернет и СМИ

В мессенджере MAX появился канал Путина

В мессенджере МАХ запустили канал президента России Владимира Путина
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Pool / Reuters

В российском мессенджере MAX появился канал президента России Владимира Путина. О запуске Кремль сообщил в Telegram.

«Официальный канал президента России сегодня начинает работать также и в мессенджере MAX», — говорится в сообщении от 8 сентября.

На канал президента в мессенджере подписано более восьми тысяч человек.

Ранее первый зампред конституционного комитета Совета Федерации Артем Шейкин ответил на вопрос о том, станет ли MAX обязательным для установки приложением. По словам сенатора, речи об этом не идет.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о злоумышленниках в российском мессенджере. По его словам, мошенники будут использовать MAX в своих преступных схемах так же, как и другие приложения по обмену сообщениями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о продолжении СВО

    Украина выпустила по российским объектам умные авиационные бомбы

    Премьер Украины прогулялась с западными дипломатами по крыше горевшего здания кабмина

    Раскрыты подробности расправы над пропавшей матерью детей-инвалидов в российском регионе

    Редчайшее лунное затмение над Москвой попало на видео

    Россияне ринулись брать кредиты

    Лавров рассказал о возможном матче между сборными России и США по футболу

    В Евросовете призвали не ограничиваться санкциями против России

    Военкор раскрыл подробности удара по самой мощной ТЭС в Киевской области

    Названа самая распространенная позиция европейских политиков по переговорам с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости