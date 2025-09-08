В мессенджере MAX появился канал Путина

В мессенджере МАХ запустили канал президента России Владимира Путина

В российском мессенджере MAX появился канал президента России Владимира Путина. О запуске Кремль сообщил в Telegram.

«Официальный канал президента России сегодня начинает работать также и в мессенджере MAX», — говорится в сообщении от 8 сентября.

На канал президента в мессенджере подписано более восьми тысяч человек.

Ранее первый зампред конституционного комитета Совета Федерации Артем Шейкин ответил на вопрос о том, станет ли MAX обязательным для установки приложением. По словам сенатора, речи об этом не идет.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о злоумышленниках в российском мессенджере. По его словам, мошенники будут использовать MAX в своих преступных схемах так же, как и другие приложения по обмену сообщениями.