В Совфеде ответили на вопрос об обязательной установке MAX

Сенатор Совфеда Шейкин: Установка приложения MAX не будет обязательной

Установка мессенджера MAX не будет обязательной для всех россиян. Об этом рассказал первый зампред конституционного комитета Совета Федерации Артем Шейкин, передает РИА Новости.

«Главная цель мессенджера MAX — обеспечить быстрый и безопасный доступ к цифровым сервисам (...) При этом важно уточнить: речь не идет о том, что это приложение станет обязательным для всех», — ответил он на вопрос об обязательной установке приложения.

По словам сенатора, сервис создан для того, чтобы сделать пользование государственными услугами быстрыми и удобными. Он отметил, что через приложение можно будет пользоваться уже привычным функционалом «Госуслуг» и других платформ. «Пользователь сам выбирает: оставаться в привычных системах или воспользоваться преимуществами МАХ», — пояснил Шейкин.