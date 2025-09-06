Россия
19:57, 6 сентября 2025Россия

В Совфеде ответили на вопрос об обязательной установке MAX

Сенатор Совфеда Шейкин: Установка приложения MAX не будет обязательной
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Установка мессенджера MAX не будет обязательной для всех россиян. Об этом рассказал первый зампред конституционного комитета Совета Федерации Артем Шейкин, передает РИА Новости.

«Главная цель мессенджера MAX — обеспечить быстрый и безопасный доступ к цифровым сервисам (...) При этом важно уточнить: речь не идет о том, что это приложение станет обязательным для всех», — ответил он на вопрос об обязательной установке приложения.

По словам сенатора, сервис создан для того, чтобы сделать пользование государственными услугами быстрыми и удобными. Он отметил, что через приложение можно будет пользоваться уже привычным функционалом «Госуслуг» и других платформ. «Пользователь сам выбирает: оставаться в привычных системах или воспользоваться преимуществами МАХ», — пояснил Шейкин.

