Песков высказался об использовании мошенниками мессенджера MAX

Песков заявил, что мошенники будут использовать MAX, как и другие мессенджеры
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: anatoliy_gleb / Shutterstock / Fotodom

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что мошенники будут использовать отечественный мессенджер MAX, как сейчас используют зарубежные сервисы. Комментарий представителя Кремля опубликовал ТАСС.

«Мошенники также пользуются что Telegram, что MAX. (...) Какая разница? [Злоумышленники] также MAX будут использовать», — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России высказался о будущем WhatsApp и Telegram. Песков выразил мнение, что эти платформы должны остаться в России, поскольку у MAX должна быть конкуренция.

Перед этим стало известно, что российские операторы связи начали предоставлять абонентам безлимитный доступ к MAX. Об этом рассказали в Минцифры России. Незадолго до этого отечественный мессенджер стал обязательным для предустановки на смартфоны и планшеты в России.

