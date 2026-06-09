В ЕС раскрыли проблему с переговорщиком с Россией

Картайзер: ЕС не может согласовать кандидатуру переговорщика с Россией и его полномочия

В Европейском союзе не могут согласовать кандидатуру переговорщика для контактов с Россией, а также его полномочия. Эту проблему в интервью РИА Новости раскрыл депутат Европейского парламента (ЕП) от Люксембурга Фернан Картайзер.

«У нас есть Совет Европейского союза, который обсуждает возможные переговоры с Россией, но они не могут договориться ни о принципе, ни о фигуре потенциального представителя Европейского союза, ни о переговорном мандате», — уточнил он.

Как утверждает собеседник агентства, отсутствие согласия внутри Евросоюза остается основным препятствием для возобновления диалога с РФ.

Ранее сопредседатель Левой партии (ЛП) Германии Ян ван Акен предложил поручить бывшему канцлеру Ангеле Меркель представлять Европу на переговорах с Россией. Он считает, что ее будут воспринимать всерьез как российские, так и украинские власти.