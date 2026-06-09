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03:18, 9 июня 2026Россия

Минпросвещения высказалось о смене сроков обучения в школе

Желонкин: Минпросвещения РФ не будет сокращать или увеличивать срок обучения в школах
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Минпросвещения России не имеет планов по сокращению или увеличению срока обучения в школьных образовательных учреждениях. Нынешняя система образования является оптимальным вариантом, о чем рассказал журналистам РИА Новости замглавы ведомства Владимир Желонкин.

По его словам, на текущий момент позиция Минпросвещения состоит в том, что 11 лет — это самый приемлемый вариант. «Соответственно, пока никаких идей сокращать или увеличивать количество лет обучения нет», — пояснил чиновник.

Между тем, в министерстве намерены продолжать донастраивать систему образования и федеральные государственные стандарты, которые определены в рамках установленных 11 лет, резюмировал собеседник.

Ранее Рособрнадзор ответил на жалобы школьников, которые возмутились ошибками в заданиях ЕГЭ по литературе. Кроме того, в ведомстве также пообещали дополнительно проанализировать ответы выпускников на спорные задания и статистику их выполнения на федеральном уровне.

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