Российские операторы связи запустили безлимитный доступ к MAX

Операторы связи начали предоставлять безлимитный доступ к мессенджеру MAX

Российские операторы связи начали предоставлять абонентам безлимитный доступ к мессенджеру MAX. Об этом сообщается на сайте Минцифры.

Безлимитный доступ к мессенджеру запустили операторы МТС, «Билайн», «Мегафон» и T2. Сообщается, что их абоненты смогут обмениваться сообщениями, совершать звонки и использовать другие функции MAX без расходования основного пакета интернет-трафика и дополнительных платежей.

Услуга доступна тем, кто подключен к тарифам с безлимитным трафиком на мессенджеры.

Ранее стало известно, что MAX стал обязательным для предустановки на смартфоны и планшеты в России. Нововведение вступило в силу c 1 сентября.

Перед этим сообщалось, что с 1 сентября в Москве все школьные и родительские чаты в Москве перейдут в MAX. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.