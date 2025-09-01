Интернет и СМИ
Российские операторы связи запустили безлимитный доступ к MAX

Операторы связи начали предоставлять безлимитный доступ к мессенджеру MAX
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российские операторы связи начали предоставлять абонентам безлимитный доступ к мессенджеру MAX. Об этом сообщается на сайте Минцифры.

Безлимитный доступ к мессенджеру запустили операторы МТС, «Билайн», «Мегафон» и T2. Сообщается, что их абоненты смогут обмениваться сообщениями, совершать звонки и использовать другие функции MAX без расходования основного пакета интернет-трафика и дополнительных платежей.

Услуга доступна тем, кто подключен к тарифам с безлимитным трафиком на мессенджеры.

Ранее стало известно, что MAX стал обязательным для предустановки на смартфоны и планшеты в России. Нововведение вступило в силу c 1 сентября.

Перед этим сообщалось, что с 1 сентября в Москве все школьные и родительские чаты в Москве перейдут в MAX. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

