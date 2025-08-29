Интернет и СМИ
Школьные и родительские чаты в Москве переведут в Max с 1 сентября

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Все школьные и родительские чаты в Москве переведут в мессенджер Max с 1 сентября. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает РИА Новости.

«С 1 сентября все школьные и родительские чаты будут переводиться в MAX», — заявила Ракова на пресс-конференции, посвященной подготовке московских школ к началу учебного года.

Ранее стало известно, что в Max появилась новая функция. В мессенджер интегрировали систему «Госключ», которая позволит подписывать электронные документы.

Перед этим сообщалось, что россияне смогут записываться на прием к врачу в Max. Для пользователей в мессенджере будет доступна прямая связь с клиникой, а также онлайн-запись на прием к специалисту через мини-приложение.

