Ракова: Все школьные и родительские чаты в Москве переведут в Max с 1 сентября

Все школьные и родительские чаты в Москве переведут в мессенджер Max с 1 сентября. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает РИА Новости.

«С 1 сентября все школьные и родительские чаты будут переводиться в MAX», — заявила Ракова на пресс-конференции, посвященной подготовке московских школ к началу учебного года.

Ранее стало известно, что в Max появилась новая функция. В мессенджер интегрировали систему «Госключ», которая позволит подписывать электронные документы.

Перед этим сообщалось, что россияне смогут записываться на прием к врачу в Max. Для пользователей в мессенджере будет доступна прямая связь с клиникой, а также онлайн-запись на прием к специалисту через мини-приложение.