16:07, 25 августа 2025Интернет и СМИ

В мессенджере Max появилась новая функция

В мессенджер Max интегрировали «Госключ» для электронной подписи документов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В мессенджер Max интегрировали систему «Госключ», чтобы подписывать электронные документы. О новой функции сообщает ТАСС.

«Технология мобильной электронной подписи "Госключ" впервые интегрирована в мессенджер», — сообщили в пресс-службе платформы.

В пресс-службе объяснили, что вместе с документом компания отправляет клиенту в Max ссылку для запуска «Госключа». Если человек ни разу не пользовался сервисом, то ему нужно будет предварительно оформить сертификат на электронную подпись. Отмечается, что уже подписанный документ можно будет скачать в Max.

Сообщается, что, благодаря нововведению, клиенты мобильных операторов, банков и других учреждений смогут подписывать электронные версии документов, полученные через мессенджер. Представители Max уточнили, что речь может идти, например, о соглашениях на обработку персональных данных или договорах.

По словам представителей платформы, первые компании смогут подключиться к сервису уже в 2025-м году.

Ранее стало известно, что россияне смогут записываться к врачу через Max. Такая возможность появилась после того, как в мессенджер была интегрирована медицинской информационной системой SQNS.

