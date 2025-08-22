Россияне смогут записываться к врачу в мессенджере Max

Компания SQNS завершила интеграцию с мессенджером Max

Жители России смогут записываться на прием к врачу в Max. Это стало известно после завершения интеграции мессенджера с медицинской информационной системой SQNS, о которой сообщили в самой компании.

«Для пользователей в мессенджере будет доступна прямая связь с клиникой, а также онлайн-запись на прием к специалисту через мини-приложение. Для учреждений, которые уже используют платформу SQNS, после авторизации через мессенджер на главном экране появится иконка Мax. При нажатии на виджет будет открываться диалог с пациентом», — отметили в компании.

Там также напомнили, что мессенджер планирует провести интеграцию с различными государственными сервисами. Это даст медицинским учреждениям возможность напрямую контактировать с пациентами — например, присылать им уведомления или осуществлять юридическое взаимодействие.

Ранее стало известно, что мессенджер Max станет обязательным для предустановки на российские устройства. Он заменит программу VK Мессенджер, находившуюся в списке программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства, с 2023 года.