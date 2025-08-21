Интернет и СМИ
10:13, 21 августа 2025

Мессенджер Max станет обязательным для установки на российские устройства

Правительство: Мессенджер Max станет обязательным для предустановки с 1 сентября
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Мессенджер Max станет обязательным для предустановки на российские устройства. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

«С 1 сентября цифровая платформа Max войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2025 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Max заменит программу VK Мессенджер, находившуюся в указанном списке с 2023 года. Кроме того, обязательным для установки на устройства с операционными системами iOS и HyperOS станет магазин приложений RuStore.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

7 июля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий компании Apple ограничивать установку магазина RuStore и других программ, список которых должно было определить правительство. Согласно документу, в случае, если производитель устройств запретит скачивать RuStore или приложения из него, это будет считаться недостатком товара.

24 июня президент подписал закон о создании национального мессенджера. Отмечалось, что с помощью программы россияне смогут обмениваться сообщениями и звонками, а также получат доступ к государственным услугам и цифровым документам.

