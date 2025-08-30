Интернет и СМИ
10:39, 30 августа 2025Интернет и СМИ

Мессенджер MAX появится на продаваемых в РФ смартфонах

Национальный мессенджер MAX появится на смартфонах, которые продаются в России, с 1 сентября. Об этом заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в разговоре с агентством РИА Новости.

По его словам, у пользователей на устройствах появилась папка с приложениями для предустановки, такими как «ВКонтакте» и RuStore, к которым вскоре добавится и MAX. «Проблем нет, тут уже, собственно, все налажено, но просто эти приложения могут появляться только на телефонах, проданных в России», — отметил Зыков. Он также уточнил, что приложение может никогда не появиться на смартфонах с прошивкой Global, которые были проданы за рубежом.

Сам процесс предустановки осуществляется через программное обеспечение. Как пояснил в беседе с агентством ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, установка подобных приложений на заводе затратна и приводит к росту себестоимости продукции. «Он (MAX) будет рекомендоваться для установки компаниями, которые это делают. Например, Samsung предлагает при включении рекомендуемое приложение — рекомендуемыми приложениями являются в том числе «VK Мессенджер» — сейчас это будет MAX», — поделился информацией он. Между тем Муртазин подчеркнул, что это не предустановка — пользователь самостоятельно решит, устанавливать мессенджер или нет.

Ранее стало известно, что в MAX появились функции записи и отправки видеосообщений.

