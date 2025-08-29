Интернет и СМИ
В мессенджере MAX появились видеосообщения

Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Пользователям мессенджера MAX стали доступны запись и отправка видеосообщений. О появлении новой функции рассказали в пресс-службе платформы, передает ТАСС.

«MAX запустил новую функциональность — мгновенную запись и отправку видеосообщений в формате кружков», — говорится в заявлении.

Для записи и отправки видеоосообщения нужно нажать на иконку камеры в правом нижнем углу чата и провести пальцем вверх по экрану. Запись можно приостановить и возобновить в любой момент. Также пользователям доступна возможность пересмотреть видео перед отправкой. Максимальная длительность такого сообщения составляет 60 секунд.

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо обновить приложение, уточнили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что все школьные и родительские чаты в Москве переведут в MAX. Новое правило начнет действовать с 1 сентября этого года.

Также сообщалось о другой новой функции MAX. В мессенджер интегрировали систему «Госключ», с помощью которой можно подписывать электронные документы.

    Все новости