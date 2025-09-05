Интернет и СМИ
15:10, 5 сентября 2025Интернет и СМИ

Песков высказался о будущем WhatsApp и Telegram в России

Песков заявил, что WhatsApp и Telegram должны остаться в России
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мессенджеры WhatsApp и Telegram должны остаться в России. О будущем иностранных сервисов в РФ высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Они [WhatsApp и Telegram] должны остаться в России. У MAX должна быть конкуренция. Без конкуренции MAX не сможет развиваться, я в этом убежден», — заявил Песков.

Он добавил, что мессенджеру MAX предстоит пройти большой путь, чтобы стать развитым и популярным у россиян.

Ранее стало известно, что крупные российские операторы связи запустили безлимитный доступ к MAX. Перед этим мессенджер сделали обязательным для предустановки на смартфоны и планшеты в России.

13 августа в России начали ограничивать звонки в WhatsApp и Telegram. Такая мера была принята для противодействия преступности. В Минцифры рассказали, что доступ к звонкам восстановят, если мессенджеры начнут выполнять требования российского законодательства. Ограничения были введены на фоне запуска MAX.

