Россиянам ограничили звонки в WhatsApp и Telegram, чтобы спасти от мошенников

Звонки в популярных мессенджерах WhatsApp и Telegram частично ограничены Роскомнадзором. Как сообщили в самом ведомстве, это было сделано для противодействия атакующим россиян кибермошенникам. При этом решение ведомства может быть изменено, но для этого владельцам приложений придется пойти на определенные шаги. «Лента.ру» разобралась в том, почему российские власти пошли на этот шаг и как он поможет защитить жителей страны от преступников.

Вызовы в Telegram и WhatsApp ограничены лишь частично

В Роскомнадзоре введенные ограничения называют частичными, при этом не указывается, что именно подразумевается под этой формулировкой. Зато уточняется, что эта мера пока остается единственной попыткой повлиять на ситуацию.

Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится Роскомнадзор

Принятое решение сможет «положительно повлиять на снижение количества мошеннических вызовов». Так на позицию Роскомнадзора отреагировали в Министерстве цифровизации.

Решение может быть пересмотрено

В ведомстве рассказали, что благодаря эффективной работе системы «Антифрод», к которой подключились все операторы связи, удается блокировать 90 процентов вызовов, совершаемых с подменных номеров. Однако преступники в ответ нарастили присутствие в мессенджерах, которые телеком-компании не контролируют.

«При этом иностранные мессенджеры, среди которых Telegram и WhatsApp, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны российских властей, отказываются соблюдать требования российского законодательства. В частности, не предоставляют информацию по запросам правоохранительных органов не только по массовым случаям мошенничества, но и по факту планирования и совершения террористических актов на территории Российской Федерации», — завили в Минцифры.

Звонки в WhatsApp и Telegram ограничены в России по решению Роскомнадзора Фото: Emre Akkoyun / Shutterstock / Fotodom

Российские власти не исключают, что доступ к звонкам в мессенджерах может быть восстановлен. Однако для этого, как уточняют в Минцифры, необходимо «выполнение ими требований по соблюдению российского законодательства».

Telegram отреагировал на решение об ограничении звонков

Администрация Telegram в ответ на решение Роскомнадзора сообщила, что мессенджер «борется с вредоносным использованием своей платформы, включая призывы к диверсии, насилию и мошенничеству». «Кроме того, Telegram впервые применил детализированные настройки конфиденциальности для звонков, поэтому каждый пользователь Telegram может выбирать, от кого принимать звонки, или полностью отключать их», — добавили в пресс-службе сервиса.

С пониманием к решению об ограничении вызовов отнеслись представители законодательной ветви власти. В частности, член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в беседе с РИА Новости согласился с тем, что к этому привело нежелание мессенджеров соблюдать российские законы.

«И именно через эти иностранные платформы ежедневно атакуют наших граждан аферисты. Отдельно стоит сказать про WhatsApp, подконтрольный признанной в России экстремистской организации Meta, неоднократно уличенной в передаче пользовательских данных западным спецслужбам и содействии распространению деструктивной информации», — заявил депутат.

По мнению властей, теперь жителям страны будут реже угрожать мошенники Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

При этом, по его данным, доля направленных против россиян атак в WhatsApp выросла в 3,5 раза в сравнении с прошлым годом, из-за чего «подделка номеров и личностей сотрудников банков, фишинг, кража данных стали неотъемлемой частью» мессенджера.

Такое мнение разделяет и глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. В своем Telegram-канале он отметил, что владельцы мессенджеров фактически стали «пособниками преступников».

«Они, по сути, пассивно помогают украинской армии кол-центров, насчитывающей десятки тысяч наемных сотрудников, обкрадывать российский народ и дестабилизировать наше общество. Если голосовые звонки в иностранных мессенджерах стали основным инструментом в руках мошенников — значит, решение Роскомнадзора об их деградации является верным и целесообразным», — написал парламентарий.

Ограничения введены на фоне создания национального мессенджера Max

В 2024 году россиян, согласно статистике Центробанка (ЦБ), чаще обманывали с помощью традиционных каналов связи — посредством телефонных звонков и СМС. На них приходилось 45,6 процента мошенничеств. При этом в ЦБ отмечали, что доля этого канала обмана сокращается.

Мессенджеры в статистике ЦБ были на втором месте: на них в прошлом году приходилось 15,7 процента кибермошенничеств. При этом, по данным МВД России, в начале августа 2025 года Telegram и WhatsApp действительно оказались в лидерах по числу совершенных киберпреступлений.

За неделю с 28 июля по 3 августа было зафиксировано 414 преступлений в Telegram и 313 — в WhatsApp. Соцсеть «ВКонтакте» для этого использовали 19 раз, «Одноклассники» — один раз, в новом мессенджере Мax — ноль

Закон о создании национального мессенджера был подписан Владимиром Путиным 24 июня. Разработкой Мax занимается компания VK. Официальная презентация мессенджера состоится в начале осени. Несмотря на то, что пока приложение находится на стадии бета-тестирования, в нем уже появились каналы ведущих отечественных СМИ, а также политических деятелей.

Известно также, что разработка компании VK будет интегрирована с «Госуслугами» — как уточнили в Минцифры, все необходимые требования по обеспечению безопасности уже согласованы с ФСБ.

У России возникали вопросы и к другим сервисам

Российские власти систематически предъявляют другим ресурсам требования, касающиеся соблюдения российского законодательства. Последним крупным сервисом, который перестал быть доступен жителям страны, оказался принадлежащий Google видеохостинг YouTube. В Роскомнадзоре, объясняя замедление площадки, сослались на технические проблемы как раз на стороне Google.

«Компания Google уже два года как официально не осуществляет деятельность в России, предпочтя процедуру банкротства российского филиала и прекратив поддержку инфраструктуры своих кеширующих серверов в наших сетях связи. Такой подход приводит к снижению качества работы видеосервиса», — заявили в ведомстве в декабре 2024 года.

Там также раскритиковали YouTube за многочисленные нарушения российского законодательства, а также за неуважение к стране и ее гражданам, что является «основанием для принятия мер в отношении» хостинга. Об этом же еще в июле 2024 года говорил Александр Хинштейн, занимавший тогда пост главы думского комитета по информационной политике.

«"Деградация" YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство», — заметил тогда Хинштейн.

Кроме того, еще в марте 2022 года в стране была заблокирована социальная сеть X (ранее — Twitter), а также ограничен доступ к площадкам Facebook и Instagram, владельца которых — американскую компанию Meta — в России признали экстремистским и подлежащим запрету.