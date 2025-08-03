Telegram и WhatsApp оказались в лидерах по числу совершенных киберпреступлений

МВД: Telegram и WhatsApp стали лидерами по числу совершенных киберпреступлений

Большинство преступлений с использованием социальных сетей и мессенджеров совершаются через Telegram и WhatsApp. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД) России.

По данным ведомства, за последнюю неделю зафиксировано 414 преступлений в Telegram и 313 — в WhatsApp. Соцсеть «ВКонтакте» для совершения преступлений использовали 19 раз, «Одноклассники» — один раз, мессенджер МАХ для таких целей не использовали.

Ранее в МВД рассказали, что мошенники могут использовать портал «Госуслуги» для получения налогового вычета на свои счета. Параллельно с этим злоумышленники получают доступ к паспортным данным, СНИЛС, кредитной истории и информации о недвижимости россиян.