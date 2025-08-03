Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:05, 3 августа 2025Интернет и СМИ

Telegram и WhatsApp оказались в лидерах по числу совершенных киберпреступлений

МВД: Telegram и WhatsApp стали лидерами по числу совершенных киберпреступлений
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Большинство преступлений с использованием социальных сетей и мессенджеров совершаются через Telegram и WhatsApp. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД) России.

По данным ведомства, за последнюю неделю зафиксировано 414 преступлений в Telegram и 313 — в WhatsApp. Соцсеть «ВКонтакте» для совершения преступлений использовали 19 раз, «Одноклассники» — один раз, мессенджер МАХ для таких целей не использовали.

Ранее в МВД рассказали, что мошенники могут использовать портал «Госуслуги» для получения налогового вычета на свои счета. Параллельно с этим злоумышленники получают доступ к паспортным данным, СНИЛС, кредитной истории и информации о недвижимости россиян.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Последствия удара ВС России по мосту в Херсоне для ВСУ раскрыли

    Пожар на нефтебазе в Сочи полностью ликвидировали

    Французский генерал заявил об исходящей от России угрозе

    Украинские соединения оказались блокированы на острове после российского удара по Херсону

    Telegram и WhatsApp оказались в лидерах по числу совершенных киберпреступлений

    Актер Марк Руффало вернется к роли Халка в фильме про Человека-паука

    Газораспределительная станция загорелась в российском регионе

    Трампа призвали выполнить условия России по Украине

    В Германии дали России совет из-за ультиматума Трампа

    Фон дер Ляйен пошла на невыгодную сделку с Трампом из-за страха потери военной поддержки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости