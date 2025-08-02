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04:51, 2 августа 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о схеме мошенничества с Госуслугами

Мошенники могут использовать Госуслуги для получения налогового вычета
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Мошенники могут использовать «Госуслуги» для получения налогового вычета на свои счета. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

«Мошенники могут получить доступ к аккаунту налогоплательщика и подать заявку на вычет, указав свой счет для получения денег», — говорится в документе.

Параллельно с этим злоумышленники получают доступ к паспортным данным, СНИЛС, кредитной истории и данным о недвижимости россиян. Полученные сведения могут использоваться для выманивания денег. При этом мошенники не звонят первыми, они вынуждают жертву саму выйти на связь из-за якобы взлома «Госуслуг».

Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему обмана россиян под видом оформления шенгенской визы.

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