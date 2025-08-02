Россиян предупредили о схеме мошенничества с Госуслугами

Мошенники могут использовать Госуслуги для получения налогового вычета

Мошенники могут использовать «Госуслуги» для получения налогового вычета на свои счета. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

«Мошенники могут получить доступ к аккаунту налогоплательщика и подать заявку на вычет, указав свой счет для получения денег», — говорится в документе.

Параллельно с этим злоумышленники получают доступ к паспортным данным, СНИЛС, кредитной истории и данным о недвижимости россиян. Полученные сведения могут использоваться для выманивания денег. При этом мошенники не звонят первыми, они вынуждают жертву саму выйти на связь из-за якобы взлома «Госуслуг».

Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему обмана россиян под видом оформления шенгенской визы.