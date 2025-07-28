Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:35, 28 июля 2025Интернет и СМИ

Мошенники придумали новую схему обмана россиян под видом оформления шенгенской визы

SafeTech: Мошенники крадут деньги россиян под видом оформления шенгенской визы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Денис Калемберг, генеральный директор SafeTech, сообщил РИА Новости, что мошенники начали обманывать россиян, обращающихся в визовые центры.

Калемберг отметил, что из-за сложной геополитической ситуации возникли атаки на состоятельных граждан, желающих получить шенгенскую визу. Мошенники звонят им, представляясь посольством, чтобы уточнить детали или решить вопросы по документам.

Для подтверждения данных требуется простая электронная подпись — код из СМС. Затем пользователь получает сообщение якобы от «Госуслуг» о входе и выгрузке данных, а позже — о доверенности и просьбе перезвонить, если она не оформлялась.

«Человек в панике перезванивает, а далее уже действует стандартный скрипт - попытка финансирования терроризма, чтобы ее прекратить - необходимо набрать в банках кредитов и направить средства на безопасный счет», — отметил Калемберг.

Ранее в Нижнем Новгороде местная жительница лишилась квартиры, гаража и сбережений из-за мошенников. 69-летняя бухгалтер обратилась в полицию и рассказала, что в период с марта по июль ей звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры сообщили о мощном комбинированном ударе по аэродрому тактической авиации ВСУ

    В Совфеде сравнили главу Еврокомиссии с прогулявшей урок школьницей

    ВСУ обвинило Киев в хищении выделенных на укрепления денег

    В США остановили эксперимент по созданию облаков из морской воды

    Мошенники придумали новую схему обмана россиян под видом оформления шенгенской визы

    Объяснена причина преждевременного старения мозга

    Участница скандального секс-фестиваля рассказала о его посетителях

    Суд заочно приговорил россиянина к лишению свободы за призывы к терроризму

    В России приготовились к дальнейшему сокращению продолжительности рабочего дня

    Студентка отомстила воровавшей ее еду девушке с помощью популярного у россиян блюда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости