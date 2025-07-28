Мошенники придумали новую схему обмана россиян под видом оформления шенгенской визы

SafeTech: Мошенники крадут деньги россиян под видом оформления шенгенской визы

Денис Калемберг, генеральный директор SafeTech, сообщил РИА Новости, что мошенники начали обманывать россиян, обращающихся в визовые центры.

Калемберг отметил, что из-за сложной геополитической ситуации возникли атаки на состоятельных граждан, желающих получить шенгенскую визу. Мошенники звонят им, представляясь посольством, чтобы уточнить детали или решить вопросы по документам.

Для подтверждения данных требуется простая электронная подпись — код из СМС. Затем пользователь получает сообщение якобы от «Госуслуг» о входе и выгрузке данных, а позже — о доверенности и просьбе перезвонить, если она не оформлялась.

«Человек в панике перезванивает, а далее уже действует стандартный скрипт - попытка финансирования терроризма, чтобы ее прекратить - необходимо набрать в банках кредитов и направить средства на безопасный счет», — отметил Калемберг.

Ранее в Нижнем Новгороде местная жительница лишилась квартиры, гаража и сбережений из-за мошенников. 69-летняя бухгалтер обратилась в полицию и рассказала, что в период с марта по июль ей звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов.