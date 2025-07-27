Пенсионерка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и гаража

Пенсионерка из Нижнего Новгорода лишилась квартиры и гаража из-за аферистов

В Нижнем Новгороде местная жительница лишилась квартиры, гаража и сбережений из-за мошенников. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в местной пресс-службе ГУ МВД.

69-летняя бухгалтер обратилась в полицию и рассказала, что в период с марта по июль ей звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов и других контролирующих организаций. Собеседники предупредили женщину о сомнительной операции по ее банковскому счету, а затем якобы для ее отмены убедили ее снять со счетов пять миллионов рублей и продать гараж за 350 тысяч рублей. Все эти деньги россиянка с помощью нескольких банкоматов города перевела на указанный ей счет.

Чуть позже, испугавшись потери недвижимости, потерпевшая продала свою квартиру. Из вырученных со сделки четырех миллионов рублей один миллион она отправила по реквизитам, которые ей назвали аферисты, а оставшуюся часть суммы женщина увезла на такси в Подмосковье, где передала курьеру.

Общий ущерб, нанесенный нижегородке, сотрудники правоохранительных органов оценили более чем в девять миллионов рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, злоумышленников ищут. «В целях исключения совершения иных сделок с квартирой потерпевшей по ходатайству следователя на недвижимость наложен арест», — отметили в пресс-службе ведомства.

Накануне стало известно, что пожилая москвичка отдала мошенникам более 63,7 миллиона рублей после звонков «сервисной службы».