Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 5 килограммов золота и многомиллионные сбережения

Мошенники выманили у пенсионерки из Москвы 5 килограммов золота и все сбережения

Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам более 63,7 миллиона рублей после звонков «сервисной службы». Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

Женщине позвонил неизвестный и заявил, что в ее доме будут менять домофон. Под этим предлогом он уговорил пенсионерку назвать ему поступивший в СМС на телефон код — якобы для получения новых ключей. После этого ей позвонил лжесотрудник Роскомнадзора с сообщением о том, что персональные данные пенсионерки похищены, и от имени ее и ее супруга оформлены доверенности. Звонивший предложил сохранить сбережения, но для этого потребовал следовать его указаниям.

Мошенники держали с пенсионеркой связь пять дней, в том числе звонили по видео. За это время она отдала курьерам 200 тысяч долларов, 20 тысяч евро, 4 миллиона рублей и пять килограммов золота.

Ранее сообщалось, что в четырех регионах России ФСБ задержала сотрудников мошеннических кол-центров Украины.

