Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:59, 25 июля 2025Силовые структуры

Получившие от россиян сотни миллионов рублей сотрудники мошеннических кол-центров раскрыты

В 4 регионах России ФСБ задержала сотрудников мошеннических кол-центров Украины
Варвара Митина (редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

В Московской, Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае сотрудники ФСБ задержали участвующих в обмане россиян через мошеннические кол-центры Украины местных жителей. Об этом пишет ТАСС.

Следователи считают, что задержанные причастны к 33 эпизодам телефонного мошенничества и вымогательства на сумму более 200 миллионов рублей.

По версии следствия, участники группы через иностранные кол-центры регулярно вымогали у россиян деньги. Они также привлекали пособников из числа неблагополучных и малообеспеченных жителей Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что Киев учит телефонных мошенников втираться в доверие к своим жертвам и вкладывать душу в разговор, чтобы заполучить деньги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В осадках по всему миру вырос уровень необычной кислоты. Ее следы уже нашли в крови человека, продуктах и напитках

    В США построят российский «Панцирь»

    Звезда «Слова пацана» стал отцом в день своего рождения

    Зеленский понадеялся на усиление антикоррупционных ведомств

    Врач оценил вред от привычки хрустеть пальцами

    Мужчина продал за криптовалюту информацию о 27 тысячах россиянах

    На Украине подтвердили продвижение ВС России в Запорожской области

    40-летняя звезда Comedy Woman снялась в откровенном образе

    Жителям Подмосковья спрогнозировали погоду на август

    «КамАЗ» перейдет на сокращенную рабочую неделю из-за проблем с продажами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости