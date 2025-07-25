Получившие от россиян сотни миллионов рублей сотрудники мошеннических кол-центров раскрыты

В 4 регионах России ФСБ задержала сотрудников мошеннических кол-центров Украины

В Московской, Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае сотрудники ФСБ задержали участвующих в обмане россиян через мошеннические кол-центры Украины местных жителей. Об этом пишет ТАСС.

Следователи считают, что задержанные причастны к 33 эпизодам телефонного мошенничества и вымогательства на сумму более 200 миллионов рублей.

По версии следствия, участники группы через иностранные кол-центры регулярно вымогали у россиян деньги. Они также привлекали пособников из числа неблагополучных и малообеспеченных жителей Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что Киев учит телефонных мошенников втираться в доверие к своим жертвам и вкладывать душу в разговор, чтобы заполучить деньги.