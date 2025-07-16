Раскрыта одна из инструкций для украинских телефонных мошенников

РИАН: Украинских телефонных мошенников учат вкладывать душу в разговор с жертвой

На Украине телефонных мошенников учат втираться в доверие к своим жертвам и вкладывать душу в разговор, чтобы заполучить деньги. Об этом сообщает РИА Новости (РИАН) со ссылкой на представителей подполья Stop Grave.

«Очень важно, чтобы вы верили и вкладывали душу в то, что вы говорите. То, что вы выучили спич, не гарантирует вам того, что люди будут вам класть деньги в карман», — сказано в примечании к инструкции для одесского колл-центра.

В инструкциях утверждается, что найти подход можно к каждому человеку, и в итоге он сам будет заинтересован в том, чтобы предоставить информацию. Если же жертва не пошла на контакт, то это проблема мошенника — якобы он плохо объяснил, почему жертве стоит передать данные о себе.

Ранее сообщалось, что мошенники под предлогом поступления воруют аккаунты Госуслуг у абитуриентов.