YouTube практически заблокирован в России. Когда он станет полностью недоступен?

Трафик YouTube в России упал до рекордно низкого уровня

Трафик YouTube в России упал до рекордно низкого уровня. По данным мониторингового сервиса Google, с 17 декабря наблюдается его устойчивое снижение, из-за чего к 23 декабря он с показателя 30,146 единицы опустился до 14,097 единицы. При этом еще в январе 2024 года он составлял 43,194. Таким образом, общее снижение за год составило 67,4 процента.

Тотальной блокировки пока нет

Россияне также обратили внимание на проблемы с доступом к YouTube. По данным сервиса «Сбой.рф», с 17 декабря резко возросло количество жалоб на недоступность видеохостинга. Оно достигло пика 19 декабря (8,6 тысячи жалоб), однако после этого начало снижаться и к 23 декабря вернулось к обычным значениям (около тысячи жалоб ежедневно).

«Раньше была блокировка на 30 процентов, и только на десктопах, а с середины декабря будут усиливать и блокировать полностью, в том числе мобильную версию», — рассказал источник РБК на отечественном медиарынке.

Мы видим, что тот трафик, который YouTube теряет, половина этого трафика приземляется на российские площадки, и эти площадки между собой конкурируют очень хорошо, и вот мы этого ухудшения клиентского опыта, пользовательского, мы не фиксируем Максут Шадаев министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России

При этом, по данным директора по продуктам компании Vigo Антона Прокопенко, еще с 9 декабря увеличилась доля россиян, отказывающихся от просмотра роликов на хостинге из-за неудавшейся загрузки. По его словам, теперь она составляет не 5 процентов, а 25, то есть каждая четвертая попытка посмотреть видео заканчивается неудачей. Другой собеседник РБК подтвердил, что наблюдается «серьезное, но еще не полное замедление работы YouTube на мобильных устройствах».

Google открестился от проблемы

В Роскомнадзоре на ситуацию отреагировали традиционно — сославшись на технические проблемы как раз на стороне Google

«Компания Google уже два года как официально не осуществляет деятельность в России, предпочтя процедуру банкротства российского филиала и прекратив поддержку инфраструктуры своих кеширующих серверов в наших сетях связи. Такой подход приводит к снижению качества работы видеосервиса», — заявили представители Роскомнадзора «Интерфаксу».

Google уже два года официально не ведет дела в России Фото: Matthias Balk / DPA / Globallookpress.com

В ведомстве также раскритиковали YouTube за многочисленные нарушения российского законодательства, а также за неуважение к стране и ее гражданам, что «является основанием для принятия мер в отношении YouTube». «Лента.ру» направила запрос в Роскомнадзор, чтобы выяснить дополнительные детали, но ответа пока не получила.

Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны представители компании Google, владеющей YouTube

До этого стало известно о намерении Роскомнадзора контролировать все попытки обхода блокировок в стране. Опубликованный ведомством проект приказа обязывает операторов, оказывающих услуги связи, предоставлять Роскомнадзору сведения, которые позволят идентифицировать как средства связи, так и пользовательское оборудование в интернете.

«Эта мера позволит предотвратить доступ к информации, распространение которой ограничено на территории России, и защитить граждан от возможного вреда, уточняется в документах, прилагаемых к проекту приказа», — отметили в связи с этим журналисты «Ведомостей».

Однако в дальнейшем Роскомнадзор опроверг выводы издания. По словам представителей ведомства, в проекте приказа идет речь исключительно о сборе сетевых адресов, а данные о личных устройствах пользователей государство не интересуют, так как они не нужны для противодействия угрозам.

Путин призвал Google соблюдать законы

Президент России Владимир Путин на прямой линии, которая прошла 19 декабря в Гостином Дворе, разъяснил ситуацию с замедлением YouTube в России, отвечая на вопрос блогера Влада Бумаги, известного как Влад А4.

«По поводу торможения YouTube... Здесь, пожалуй, вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне», — сказал президент России. По его словам, YouTube, так же как и Google, должен соблюдать российские законы, в частности, не злоупотреблять платформой «для достижения политических целей своих правительств». Кроме того, Путин напомнил о том, что YouTube заблокировал каналы многих российских блогеров, артистов и политических деятелей.

Путин объяснил замедление YouTube проблемами на стороне сервиса Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

«Свято место пусто не бывает, конкуренция растет: и VK, и Telegram, и Rutube — все развивается. Поэтому если Google и YouTube, понимая это, будут изменять свой контур работы, то и никаких проблем у них не будет», — добавил Путин.

Замедление сервиса анонсировали еще в июле 2024 года. Тогда Александр Хинштейн, занимавший пост главы Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, заявил, что скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40 процентов к 28 июля и до 70 процентов — к 4 августа.

«"Деградация" YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство», — заметил тогда Хинштейн.

Вскоре после замедления YouTube многие известные блогеры начали заводить альтернативные аккаунты на отечественных площадках. Так поступил, например, Юрий Дудь (признан в России иноагентом), предложивший своим подписчикам смотреть его ролики на Boosty. Задолго до него в VK Видео переехали Ксения Собчак и блогер Надежда Стрелец, также сохранив свои каналы на западном видеохостинге. Меньше повезло дизайнеру Артемию Лебедеву, страницы которого YouTube раз за разом блокирует.

«Я продолжаю открывать новые [YouTube-]каналы, и на днях стерли десятый канал. Причем стерли его меньше чем за сутки. То есть идет просто конкретная охота», — жаловался Лебедев в июне 2023 года.

Его основной канал, на который было подписано более миллиона человек, удалили в феврале того же года. Причиной видеохостинг назвал нарушение правил площадки.