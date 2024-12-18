Стало известно о намерении Роскомнадзора контролировать попытки обхода блокировок

«Ведомости»: Роскомнадзор намерен контролировать все попытки обхода блокировок

Роскомнадзор опубликовал проект приказа, согласно которому ведомство намерено контролировать все попытки обхода блокировок в России. Об этом стало известно «Ведомостям».

Документом предполагается обязать операторов, имеющих лицензию на оказание услуг связи, предоставлять Роскомнадзору информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете.

«Эта мера позволит предотвратить доступ к информации, распространение которой ограничено на территории России, и защитить граждан от возможного вреда, уточняется в документах, прилагаемых к проекту приказа», — говорится в материале. В издании заявили, что благодаря такой мере Роскомнадзор сможет получать информацию о пользователях сети, которые посещают заблокированные в России ресурсы.

13 декабря стало известно, что в России за нарушение закона заблокировали мессенджер Viber. Уточнялось, что Генпрокуратура выявила факты публикации в Viber информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России.