Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:03, 18 декабря 2024Интернет и СМИ

Стало известно о намерении Роскомнадзора контролировать попытки обхода блокировок

«Ведомости»: Роскомнадзор намерен контролировать все попытки обхода блокировок
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Роскомнадзор опубликовал проект приказа, согласно которому ведомство намерено контролировать все попытки обхода блокировок в России. Об этом стало известно «Ведомостям».

Документом предполагается обязать операторов, имеющих лицензию на оказание услуг связи, предоставлять Роскомнадзору информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете.

«Эта мера позволит предотвратить доступ к информации, распространение которой ограничено на территории России, и защитить граждан от возможного вреда, уточняется в документах, прилагаемых к проекту приказа», — говорится в материале. В издании заявили, что благодаря такой мере Роскомнадзор сможет получать информацию о пользователях сети, которые посещают заблокированные в России ресурсы.

13 декабря стало известно, что в России за нарушение закона заблокировали мессенджер Viber. Уточнялось, что Генпрокуратура выявила факты публикации в Viber информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Два поезда столкнулись на севере России, среди пострадавших могут быть дети. Что известно о крушении?

      Россиянин оказался зажат внутри вагона сошедшего с рельсов поезда под Мурманском

      Зеленский прибыл в Брюссель

      Невролог подсказала способы вылечить головную боль без лекарств

      iPhone перегрелись из-за ИИ

      На Западе заявили о катастрофических потерях Украины

      Власти рассказали о ходе эвакуации с места столкновения поездов в Мурманской области

      Российского режиссера выдворили с рейса в Москву за пьянство

      В прямой линии Путина примут участие иностранные журналисты

      В офисе Зеленского назвали Орбана «назойливым гонцом»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше