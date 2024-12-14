Роскомнадзор ограничил доступ к Viber за многочисленные нарушения закона

В России ограничили доступ к мессенджеру Viber. В Роскомнадзоре пояснили, что такая мера была принята из-за нарушения мессенджером требований российского законодательства к организаторам распространения информации.

В ведомстве уточнили, что речь идет о требованиях, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки россиян для их совершения и продажи наркотических веществ. Также доступ к Viber был ограничен из-за размещения противоправной информации.

Мессенджер Viber использовали для дестабилизации обстановки в России

Генеральная прокуратура выявила факты публикации в Viber информации, которая была направлена на дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране.

По данным ведомства, Роскомнадзор направил в Viber Media S.a r.l. уведомление о необходимости удалить эти сведения, однако в установленный законом срок этого сделано не было. Отмечается, что данный факт послужил снованием для привлечения Viber к ответственности.

В июне 2023 года мировой суд Таганского района Москвы впервые оштрафовал Viber за неудаление ложной информации. Речь идет о фейках о специальной военной операции на территории Украины и ее участниках.

Признать компанию Viber Media виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ») Мировой суд Таганского района Москвы

Мессенджеру было назначено наказание в виде административного штрафа в размере одного миллиона рублей.

В Госдуме прокомментировали блокировку Viber

Член думского комитета по информационной политике Антон Немкин сообщил, что сумма штрафов мессенджера Viber за последние два года превысила 1,8 миллиона рублей. По его словам, они до сих пор не оплачены.

Сейчас мессенджер продолжает игнорировать российское законодательство и не удалять запрещенную информацию, включая сведения, касающиеся СВО Антон Немкин Депутат Государственной Думы

Депутат подчеркнул, что также важны системные нарушения, такие как несоблюдение требований к организаторам распространения информации и неспособность обеспечить должный уровень безопасности пользователей. Он добавил, что мошенники чаще всего выбирают именно этот мессенджер для своих схем. «Viber позволяет обмениваться сообщениями, звонками и мультимедийным контентом без необходимости подтверждения личности через строгие системы безопасности», — заявил Немкин.